Il Comune di Monterotondo ha pubblicato il bando – CLICCA E SCARICA IL BANDO - di concorso pubblico per soli esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 2 posti di Agente di Polizia Locale.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 23,59 del 30 dicembre 2025.

La presentazione della candidatura alla procedura deve essere effettuata obbligatoriamente ed esclusivamente tramite il Portale Unico del Reclutamento InPA – disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it secondo le istruzioni ivi specificate.

La procedura concorsuale si articola su due prove, di cui una “Prova Scritta” ed una “Prova Orale” finalizzate a verificare sia le conoscenze/competenze tecniche che le capacità/competenze personali, ivi comprese la capacità di ragionamento e di soluzione di problemi, le competenze comportamentali e i comportamenti organizzativi dei candidati, con riferimento alle attività che i medesimi saranno chiamati a svolgere, tenuto conto del contenuto professionale del posto messo a Concorso.

Le prove saranno orientate, pertanto, a verificare non solo la conoscenza teorica delle materie d’esame, ma anche la capacità del candidato di applicare la conoscenza alle specifiche situazioni, di effettuare collegamenti tra le diverse materie, di contestualizzare e di utilizzare le conoscenze per la soluzione di problemi, in relazione al livello di inquadramento.