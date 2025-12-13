Roma, troppo smog: domani nuovo blocco del traffico nella “ZTL Fascia Verde”

Secondo Arpa Lazio, a Roma i livelli di smog hanno superato i limiti nazionali.

Per questo domani, omenica 14 dicembre 2025, scatta di nuovo il blocco del traffico nella zona ZTL “Fascia verde” per le auto e i mezzi più inquinanti: lo stop riguarda le autovetture euro 3 benzina ed euro 4 diesel, ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2, autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3).

È quanto stabilito ieri, venerdì 12 dicembre 2025, dal sindaco Roberto Gualtieri con l’Ordinanza del Sindaco n. 173 recante “Provvedimenti per il contenimento dell’inquinamento atmosferico previsti dal nuovo Piano di Intervento Operativo”.

Il blocco riguarderà solamente la fascia oraria tra le 7,30 e le 10,30 della mattina e poi tra le 17 e le 20.

Come prevede la Legge, la decisione si rende necessaria a seguito delle rilevazioni della rete urbana di monitoraggio (validati dall’A.R.P.A. Lazio) sui dati dell’inquinamento atmosferico, che hanno registrato il prolungato superamento del PM10 con, secondo i modelli di Arpa Lazio, la permanenza di una situazione di criticità.

Altre limitazioni riguarderanno il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle (D.M. n. 186 del 7 novembre 2017) e il divieto di combustioni all’aperto di qualsiasi tipo.

Il traffico sarà interdetto nella cosiddetta ‘Ztl Fascia Verde’, confine utilizzato per delimitare il perimetro delle domeniche ecologiche in cui non sarà possibile la circolazione per i mezzi di locomozione più inquinanti.

Ecco tutte le vie interdette al traffico:

circonvallazione Aurelia

circonvallazione Cornelia

via Domenico Tardini

via della Pineta Sacchetti

via Vittorio Montiglio

via Luigi Arbib Pascucci

via Trionfale largo Cervinia

via Igea piazza Walter Rossi

via della Camilluccia

piazza dei Giuochi Delfici

via Cassia

via Vilfredo Pareto

largo Pasquale Saraceno

via Giovanni Fabbroni

via Flaminia Nuova

via dei Due Ponti via Flaminia

via Flaminia (rampe di collegamento con Tor di Quinto e Stazione Tor di Quinto)

via Flaminia

via Flaminia Nuova

via Flaminia Nuova (rampa laterale Roccalvecce)

via Flaminia Nuova via Flaminia (rampa laterale Grottarossa)

via Flaminia

via Flaminia (rampa laterale Barendson)

via Flaminia Grande Raccordo Anulare Grande Raccordo Anulare (rampa di collegamento con Salita di Castel Giubileo)

Salita di Castel Giubileo

via Grottazzolina

via di Castel Giubileo

via Bolognola

via Salaria

via Salaria (rampa laterale di ritorno) via Salaria via Salaria (rampa di collegamento con via Cortona)

via Salarla Ponte Salario

via dei Prati Fiscali