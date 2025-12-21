MENTANA – Ordigno bellico inesploso, alle 13 chiusa via del Pisciarello

A Monterotondo Scalo entra nel vivo il complesso piano di emergenza per la gestione delle operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba d’aereo da 1000 libbre, rinvenuta l’11 dicembre scorso al chilometro 24.200 della via Salaria, a Monterotondo Scalo.

Alle ore 11.38 il suono della sirena ha annunciato l’inizio della fase di intervento sull’ordigno da parte degli artificieri del 6° Reggimento Genio Pionieri che più tardi gestiranno le operazioni di trasporto e brillamento dell’ordigno bellico previste presso la cava di via del Pisciarello a Mentana.



Da parte sua l’Amministrazione Comunale della città garibaldina conferma che sono state formalmente adottate e attivate tutte le misure di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità già comunicate alla cittadinanza con precedente comunicato di ieri (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).



In particolare, per la giornata odierna sono confermate, presidiate e messe in atto dalle Autorità competenti:

• Interdizione e perimetrazione dell’area entro raggio di 400 metri, con divieto assoluto di accesso per l’intera durata delle operazioni (dalle ore 08:00 alle ore 18:00, e comunque fino a cessate esigenze).

• Interdizione dell’accesso alla Riserva di Gattaceca (divieto di circolazione e permanenza pedonale) nella fascia 08:00–18:00 e comunque fino al termine delle operazioni.

• Chiusura temporanea di via del Pisciarello (SP 25A) nel tratto tra via Reatina e via Val Nerina nella fascia 13:00–18:00, salvo mezzi di soccorso e sicurezza.

Le operazioni saranno eseguite da personale specializzato e con il supporto delle Autorità competenti; l’area e la viabilità sono attualmente presidiate per garantire il rispetto delle disposizioni.

Per informazioni è attivo il COC presso la Protezione Civile (via Nomentana 320) – tel. 069094099.

L’Amministrazione ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e invita a seguire esclusivamente gli aggiornamenti diffusi tramite i canali istituzionali.