TIVOLI – Via Tiburtina, un altro megastore Eurospin in zona sismica

Il Comune di Tivoli dà il via libera ad un nuovo supermercato lungo la via Tiburtina.

Lo stabilisce la determina numero 3778 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata mercoledì 17 dicembre dal dirigente alle Attività produttive Riccardo Rapalli.

Con l’atto viene autorizzata la società “Sagittarius Real Estate Srl” di Roma, amministrata dal 42enne Orlando Nugnes, a realizzare la nuova costruzione di una media struttura di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari in un’area grande 13.054 metri quadrati al chilometro 23,750 di Via Nazionale Tiburtina, in località Barco a Tivoli Terme.

Allo stesso tempo la determina numero 3778 autorizza la società “Eurospin Lazio Spa” di Aprilia, amministrata dal 48enne Federico Fanelli, all’apertura del nuovo supermercato avente una superficie di vendita complessiva di 1243 metri quadrati, di cui 870 per il settore alimentare e 373 per il settore non alimentare.

I lavori dovranno avere inizio entro 12 mesi e concludersi entro i 36 mesi successivi.

Il permesso per costruire il nuovo punto vendita arriva al termine di un iter burocratico iniziato il 18 novembre 2021, giorno in cui la società “Sagittarius Real Estate Srl” e la la società “Eurospin Lazio Spa” hanno sottoscritto un contratto preliminare condizionato di compravendita relativo al terreno di via Tiburtina, sito in località Barco e avente destinazione commerciale.

Così il 28 luglio 2023, con la delibera numero 154 l’allora Giunta Comunale guidata dal sindaco Giuseppe Proietti ha accertato le condizioni per l’utilizzo del Permesso Convenzionato per la costruzione di un edificio ad uso commerciale destinato all’esercizio di una media struttura di vendita, con contestuale cessione di aree pubbliche e realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria.

Il 25 marzo scorso con la delibera numero 66 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – l’attuale giunta comunale di Tivoli guidata dal sindaco Marco Innocenzi ha approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, consistenti nella realizzazione di un parcheggio pubblico, viabilità pubblica, rete di smaltimento delle acque chiare completa di “drening”, rete della pubblica illuminazione e verde pubblico.

Il 29 settembre scorso il progetto definitivo è stato legittimato dal Permesso di costruire convenzionato numero 13 e il 27 ottobre scorso con la determinazione dirigenziale numero 3016 la conferenza di servizi decisoria si è conclusa positivamente con prescrizioni e condizioni.

Parere favorevole è stato espresso dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma, dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, dal Comune di Tivoli e dalla ASL RM5, dalla Regione Lazio e dalla Soprintendenza Archeologia.

Il parere negativo del Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha determinato modifiche sostanziali al progetto progetto approvato.

Vale la pena evidenziare che il nuovo punto vendita Eurospin al chilometro 23,750 di Via Nazionale Tiburtina, in località Barco a Tivoli Terme, sorgerà a 50 metri di distanza dal supermercato che “MD S.p.a.” aprirà al chilometro 23,700 della via Tiburtina.

Il primo dicembre scorso con la delibera numero 306 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi ha infatti approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e dello schema di convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE – per l’ottenimento del Permesso convenzionato per la costruzione di una media struttura di vendita e dell’Autorizzazione amministrativa per la nuova attività commerciale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il nuovo supermercato sorgerà in un’area di 8.750 metri quadrati, che si inserisce all’interno di un contesto urbano caratterizzato da una bassa esigenza di urbanizzazione e da un ambito territoriale di riferimento sufficientemente urbanizzato, con infrastrutture e reti principali già esistenti, tale da permettere che le poche opere mancanti possano essere convenzionate con l’Amministrazione.

Come nel caso del nuovo Eurospin, si tratta di un’area classificata dal PRG come ZONA D – Sottozona omogenea D/1“centri commerciali e direzionali” interessata da numerosi vincoli ricognitivi di legge e di piano archeologici e storici e relativa fascia di rispetto, interessata parzialmente dal Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), del distretto idrografico dell’Appennino centrale oltre che dal Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) IT6030033 “Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli), designato a Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.).