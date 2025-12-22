FONTE NUOVA – Francesca Manenti è Delegata del Sindaco alla Prevenzione

Francesca Manenti è la nuova Delegata del Sindaco di Fonte Nuova alla Prevenzione.

Questa mattina, lunedì 22 dicembre, il Sindaco Umberto Falcioni ha conferito l’incarico a titolo gratuito e volontario all’imprenditrice e fondatrice dell’Associazione “Il Tempo e la Bellezza per la formazione e il sociale”.

“Desidero ringraziare il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale per la fiducia accordatami – commenta emozionata Francesca Manenti – Questo incarico rappresenta per me non solo un riconoscimento, ma soprattutto un impegno concreto verso la comunità, in linea con un percorso che da oltre un anno e mezzo mi vede attivamente impegnata nella realizzazione di corsi, progetti e iniziative dedicate alla prevenzione.

Il mio obiettivo è da sempre chiaro: promuovere la prevenzione come valore fondamentale per il benessere collettivo, senza spirito di competizione né ricerca di visibilità personale, ma con la volontà di mettere a disposizione competenze, esperienze ed energie al servizio degli altri.

Nello svolgimento del mio ruolo intendo favorire la collaborazione e il coinvolgimento di tutte le realtà interessate, nella convinzione che solo attraverso il lavoro condiviso sia possibile ottenere risultati concreti e duraturi.

Sarò a disposizione di tutti i cittadini, garantendo impegno, presenza e ascolto. La prevenzione non ha colore politico né appartenenze: è un patrimonio comune e un dovere verso la collettività.

Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in me, il mio gruppo, la mia famiglia e i miei figli per il sostegno costante.

Come ricordava Santa Teresa di Calcutta, non possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore”.