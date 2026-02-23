TIVOLI – Manga e Cultura Pop nel nuovo libro di Antonio Picarazzi

Venerdì 27 febbraio, alle ore 18,00, presso la sala Roesler Franz (Ex Chiesa San Michele), in Piazza Palatina 1 a Tivoli, Antonio Picarazzi presenterà “Il Giappone disegnato”, il suo ultimo libro sul fenomeno globale dei Manga.
Discutono con l’’autore il fumettista Manuel De Carli e Enrico Pucella della Biblioteca comunale di Ciciliano.
“L’egemonia della Cultura Pop – commenta Picarazzi – che ha creato i presupposti di una globalizzazione naturale basata sul cambiamento del senso comune.
I manga non sono solo fumetti, ma rappresentano la Cultura nel senso più profondo del termine”.