TIVOLI – Manga e Cultura Pop nel nuovo libro di Antonio Picarazzi

Cultura, Tiburno Quotidiano / 23 Febbraio 2026

Venerdì la presentazione de “Il Giappone disegnato”

Venerdì 27 febbraio, alle ore 18,00, presso la sala Roesler Franz (Ex Chiesa San Michele), in Piazza Palatina 1 a Tivoli, Antonio Picarazzi presenterà “Il Giappone disegnato”, il suo ultimo libro sul fenomeno globale dei Manga.

Discutono con l’’autore il fumettista Manuel De Carli e Enrico Pucella della Biblioteca comunale di Ciciliano.

“L’egemonia della Cultura Pop – commenta Picarazzi – che ha creato i presupposti di una globalizzazione naturale basata sul cambiamento del senso comune.

I manga non sono solo fumetti, ma rappresentano la Cultura nel senso più profondo del termine”.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  MARCELLINA - Vincenza compie 105 anni: tanti auguri alla nonna da record

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 