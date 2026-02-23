TIVOLI – Studenti del “Rosmini” in rivolta: il nuovo preside ha posticipato l’uscita

Stamane, lunedì 23 febbraio, mattinata di protesta davanti alla sede centrale del Centro di Istruzione e Formazione Professionale “Antonio Rosmini” in viale Mannelli, a Tivoli.

Il professor Antonio Manna, nuovo amministratore unico di “Tivoli Forma S.r.l.”

Centinaia di studenti hanno manifestato il dissenso contro la Circolare numero 491 diffusa venerdì scorso 20 febbraio dal professor Antonio Manna, nuovo amministratore unico di “Tivoli Forma S.r.l.”, la società in house partecipata del Comune di Tivoli che gestisce il Centro di Istruzione e Formazione Professionale “Rosmini” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nella circolare il nuovo preside ed ex Rettore del Convitto nazionale “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Tivoli ha comunicato ai genitori che da oggi, lunedì 23 febbraio, i ragazzi sarebbero usciti alle ore 14, anziché alle ore 13,45 come è sempre avvenuto.

Un momento della protesta di stamane davanti al Centro di Formazione Professionale “Rosmini”

“Come previsto dal patto di corresponsabilità e regolamento – aveva scritto il preside Manna nella circolare – è ammessa una deroga per gli allievi provenienti da zone particolarmente lontane dalla sede scolastica, su presentazione di apposita richiesta firmata”.

Inoltre la protesta di stamane è montata anche per le nuove regole imposte dal professor Manna, in particolare relativamente alla ricreazione durante la quale i formatori devono vigilare sui ragazzi minorenni.

Fatto sta che stamane gli studenti si sono presentati in massa davanti all’istituto di viale Mannelli intonando cori e accendendo fumogeni disertando le lezioni.