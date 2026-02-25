GUIDONIA – Sanremo, il palco del Festival è made in Villalba

C’è un pizzico di Guidonia Montecelio nel settantaseiesimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo, la kermesse in corso al Teatro Ariston da ieri, martedì 24, a sabato 28 febbraio.

Anche quest’anno il meraviglioso palco è stato realizzato dalla “Vetreria Vallati Giulio Srl”, storica azienda fondata nel 1953 dal villalbese Giuliano Vallati e oggi condotta dal figlio Giulio.

Nata come piccola vetreria artigiana, nel corso degli anni la “Vetreria Vallati” è stata ampliata con nuove tecnologie e metodi di lavorazione del vetro e nella base operativa in via Dorando Petri, nell’area industriale del Barco, vengono realizzate opere esportate in tutto il mondo oltre alle scenografie di importanti programmi tv, come il Festival di Sanremo o “ciao Darwin”.

“Mi fa piacere segnalare che, anche quest’anno, il meraviglioso palco del festival di Sanremo è stato realizzato dalla “Vetreria Vallati”, storica azienda della nostra Città e della nostra Villalba – scrive il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo sulle proprie pagine Social istituzionali – È un’altra occasione per rimarcare come, nel nostro territorio, operino tante imprese artigianali e industriali, di livello nazionale e internazionale, che contribuiscono alla crescita della nostra economia e anche al prestigio del nostro tessuto produttivo.

Bravi”.

“Sanremo brilla grazie all’eccellenza di Guidonia Montecelio! – è il commento del gruppo consiliare “Guidonia Montecelio Domani – Anche quest’anno, il magnifico palco del Festival di Sanremo è stato realizzato dalla Vetreria Vallati, storica azienda del nostro territorio e simbolo dell’eccellenza artigianale e industriale di Guidonia Montecelio e specificatamente di Villalba.

Un risultato che ci riempie di orgoglio e ci ricorda quanto il nostro territorio sia ricco di imprese straordinarie, capaci di competere a livello nazionale e internazionale, portando alto il nome della nostra comunità.

Ogni successo delle nostre aziende è un successo per tutti noi: è crescita, è lavoro, è prestigio per il nostro tessuto produttivo.

Complimenti alla Vetreria Vallati e a tutte le realtà che, con passione e professionalità, rendono grande Guidonia Montecelio!”.