TIVOLI – Strada chiusa per realizzare un nuovo cavidotto elettrico

Il Comune di Tivoli informa la cittadinanza che, con Ordinanza n. 63 del 23 febbraio 2026, è stata disposta una temporanea modifica della viabilità in via Dea Bona, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Rosario Romeo e l’intersezione con via Lanciani, per consentire la realizzazione di un nuovo cavidotto elettrico a cura di Enel.

Il provvedimento si rende necessario perché il tratto interessato è una strada di quartiere, a prevalente traffico residenziale e con carreggiata di dimensioni ridotte. Le verifiche tecniche effettuate hanno evidenziato che non è possibile svolgere le lavorazioni garantendo al tempo stesso il normale transito dei veicoli in condizioni di sicurezza, né per gli operatori né per gli automobilisti.

Da oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, al 13 marzo 2026, e comunque fino al termine dei lavori, sarà quindi istituito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto indicato di via Dea Bona. Le limitazioni saranno valide esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 9.00 – 16.30. L’organizzazione del cantiere avverrà per fasi, così da contenere il più possibile i disagi, e al termine di ogni giornata lavorativa sarà ripristinata la viabilità ordinaria.

Sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, l’accesso ai residenti e alle proprietà private. Verranno predisposti percorsi pedonali protetti o alternativi, sarà installata la segnaletica almeno 48 ore prima dell’avvio delle lavorazioni e, nelle fasi più delicate, saranno presenti operatori a terra per tutelare la sicurezza. Al termine dell’intervento saranno ripristinati la segnaletica e lo stato dei luoghi.

L’intervento riguarda l’ammodernamento e la messa in sicurezza della rete elettrica, un’opera di pubblica utilità non più rinviabile che punta a migliorare l’affidabilità del servizio nel quartiere. L’Amministrazione è consapevole dei possibili disagi ma ha disposto le modifiche in modo da ridurli al minimo, garantendo al tempo stesso sicurezza e continuità dei servizi essenziali.