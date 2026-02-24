GUIDONIA – Referendum Giustizia, costituito il Comitato per il SI

Si è ufficialmente costituito il Comitato Cittadini per il Sì di Guidonia Montecelio, nato con l’obiettivo di promuovere informazione, confronto e partecipazione in vista del prossimo referendum sulla giustizia.

Alla Presidenza del Comitato è stato nominato Maurizio Massini, affiancato dal Vice Presidente Carmine Martinelli.

Il Comitato annuncia sin da ora l’organizzazione, nei prossimi giorni, di incontri pubblici e momenti di dibattito aperti alla cittadinanza per approfondire i contenuti del referendum e favorire un confronto libero e consapevole.

Seguiranno a breve dettagli su date e luoghi degli appuntamenti.