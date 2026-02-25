ROMA EST – Sequestrati 28 mila articoli di Carnevale pericolosi

Nel quadro delle attività di controllo economico del territorio, che hanno già portato, nello scorso mese di gennaio, al sequestro di due capannoni situati nella periferia orientale della Capitale con oltre 1,1 milioni di prodotti – tra maschere, cosmetici, tatuaggi temporanei e articoli per il maquillage – destinati in larga parte a un pubblico di bambini, e anche in relazione al periodo carnevalesco da poco concluso, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno portato a termine un’ulteriore serie di interventi che hanno consentito il sequestro complessivo di oltre 69.500 articoli non conformi o con segni falsi.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, mercoledì 25 febbraio, dal Comando provinciale, “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego Roma, nel corso di un controllo eseguito nella periferia orientale della Capitale, hanno individuato un altro venditore di merce non regolare.

All’interno di un locale sono stati individuati e sequestrati oltre 28.000 prodotti, tra maschere e accessori di Carnevale, cosmetici e apparecchiature elettroniche, in larga parte destinati ai minori.

Gli articoli risultavano privi delle certificazioni di conformità agli standard europei, non sottoposti ai prescritti test di laboratorio oppure recanti marchio CE apposto illecitamente, con conseguente rischio di inganno per i consumatori.

L’assenza di adeguate verifiche sulla qualità e sulla composizione dei materiali impiegati può comportare rischi per la salute, in particolare nel caso di cosmetici non testati o accessori realizzati con materiali non certificati.