VICOVARO – Non funzionano i riscaldamenti: scuola chiusa

Nella giornata di oggi, lunedì 2 marzo, resta chiusa la scuola di via Giuseppe Mazzini a Vicovaro.
Lo stabilisce l’ordinanza numero 10 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata venerdì 27 febbraio dal Commissario Prefettizio Laura Mattiucci.
Con l’atto viene disposta la sospensione delle attività didattiche della scuola secondaria di I grado, della scuola dell’infanzia e della sezione Primavera, limitatamente alla giornata di oggi.
La decisione fa seguito agli interventi di manutenzione straordinaria in corso sugli impianti e- distribuzione che hanno reso necessaria l’interruzione dell’energia elettrica in alcune zone del Comune di Vicovaro: in assenza della corrente elettrica, all’Istituto Comprensivo Statale Marcantonio Sabellico non può essere garantito il regolare funzionamento dei riscaldamenti.