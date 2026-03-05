ROMA EST – Spaccio di cocaina e hashish: arrestati tre uomini e una donna

Tre uomini e una donna arrestati e centinaia di dosi di cocaina ed hashish.

E’ il bilancio dell’ultimo blitz effettuato dai Falchi della Polizia di Stato capitolina nella periferia Est della Capitale.

In zona San Basilio un uomo è stato sorpreso mentre gestiva una serie di “appuntamenti lampo” davanti al portone di uno stabile e trovato in possesso di 50 dosi, tra cocaina ed hashish, e di 500 euro in contanti di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Un’altra operazione è scattata a Ponte di Nona, dove una coppia gestiva un giro di spaccio in via Capitini con una rigida ripartizione di ruoli: uno era incaricato dei contatti e dell’incasso, l’altro della consegna materiale delle dosi.

Bloccati in flagranza, sono stati trovati in possesso di diversi involucri di cocaina pronti per la vendita.

Infine, al Quarticciolo, è finita in manette una donna, che faceva la spola tra un muretto ed un punto distante pochi metri, prestabilito per la consegna.

Fermata con 19 dosi di cocaina, anche per lei sono scattate le manette.

Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.