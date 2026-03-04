CALCIO – Serie C, Guidonia a picco in Sardegna: perde 2 a 1

Il Guidonia Montecelio 1937 cade in Sardegna contro la Torres nella gara valevole per il campionato di Serie C, girone B, perdendo malamente per 2-1.
Dopo il gol del vantaggio della Torres arriva anche l’espulsione del capitano Cristini, episodio che costringe il Guidonia a giocare una partita ancora più complicata.
Nel secondo tempo, con i rossoblù in dieci uomini, Mastino firma il 2-0, chiudendo di fatto il match. Solo Zuppel, su calcio di rigore, riesce ad accorciare le distanze per il 2-1.
Un gol che però non basta: troppo poco per riaprire davvero la gara.
Dopo tredici partite senza vittoria e due sconfitte consecutive, i rossoblù attraversano un periodo disastroso.
Il Guidonia, ancora tredicesimo a 32 punti, appare impalpabile, privo di gioco e vittima di sé stesso: fatica a costruire azioni offensive e si chiude nel suo ormai abituale atteggiamento rinunciatario.
I tifosi, già sui profili social ufficiali del club, chiedono a gran voce l’esonero del mister Ginestra, accusato di ripetere da mesi le stesse giustificazioni nelle conferenze stampa e di non riuscire a dare una scossa alla squadra.
Incredibilmente, quella che era una squadra quarta in classifica oggi deve seriamente guardarsi alle spalle e preoccuparsi della zona retrocessione.
La società non può certo essere soddisfatta di questo andamento e ora dovrà decidere se attendere ancora o cambiare rotta immediatamente, per evitare di intervenire quando potrebbe essere ormai troppo tardi.