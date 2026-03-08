SUBIACO – Cade nel fiume Aniene: i vigili del fuoco cercano il disperso

Ore di ansia a Subiaco per le sorti di una persona che ieri pomeriggio, sabato 7 marzo, è finita nel fiume Aniene.

Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, verso le ore 15,30 la squadra di Subiaco è intervenuta in soccorso dell’uomo all’altezza di Ponte San Mauro insieme agli specialisti del Nucleo SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) e del Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con l’utilizzo dei droni professionali per operazioni di soccorso, ricerca, e monitoraggio, specialmente in aree impervie o situazioni pericolose.

Le ricerche delle squadre specializzate sono riprese questa mattina di concerto con i carabinieri all’interno del fiume Aniene e sui sentieri del bosco.

Al momento non è chiaro se la persona soccorsa sia caduta accidentalmente nell’Aniene oppure se si tratti di ungesto volontario.