GUIDONIA – L’auto tampona e si ribalta sulla Tiburtina: un ferito

Pauroso incidente stradale per fortuna senza conseguenze sulla via Tiburtina oggi pomeriggio, lunedì 9 marzo, a Guidonia Montecelio.

Il bilancio è di un’auto ribaltata e di un ferito.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto in via Tiburtina all’intersezione con via Alcide De Gasperi, all’Albuccione, davanti alla clinica Italian Hospital Group.

Una Kia Ceed, condotta da un 50enne italiano residente a Guidonia e diretta a Roma, era impegnata in una manovra di svolta a sinistra per immettersi in via De Gasperi.

Nel frattempo è sopraggiunta una Toyota Chr, anch’essa diretta a Roma e condotta da un 40enne italiano residente a Tivoli, che per cause in corso di accertamento avrebbe prima tamponato la Kia dopodiché si è ribaltata.

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente della Toyota al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli in codice giallo.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale.