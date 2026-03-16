VALMONTONE – Lascia il cane chiuso in auto per andare in sala giochi: denunciato

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 16 Marzo 2026

L'operaio 46enne deve rispondere di abbandono di animali

I Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un operaio di 46 anni, residente a Cave, ritenuto responsabile del reato di abbandono di animali.

 

 

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 16 marzo, l’intervento dei militari è scattato la sera del 14 marzo, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 da parte di un cittadino.

Giunti nei pressi di una sala giochi in via Genazzano, i Carabinieri hanno trovato un cane chiuso all’interno di un’auto, lasciato nell’abitacolo con portiere e finestrini completamente serrati.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno identificato e rintracciato il proprietario del veicolo e dell’animale, all’interno della sala e hanno proceduto alla contestazione del reato previsto dal Codice Penale a tutela del benessere degli animali.

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