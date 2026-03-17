MARCELLINA – Bilancio approvato in sei: la crisi politica continua

Bilancio approvato, ma la crisi politica continua al Comune di Marcellina.

Lunedì 16 marzo il consiglio comunale di Marcellina ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026

Ieri, lunedì 16 marzo, il Consiglio comunale ha varato in seconda convocazione lo strumento finanziario dopo che la seduta di mercoledì scorso 11 marzo era andata deserta per mancanza del numero legale (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il sindaco di Marcellina Alessandro Lundini

Ieri nell’Aula Consiliare “Palmiro Salvatori”, insieme il sindaco di Fratelli d’Italia Alessandro Lundini, il Bilancio di Previsione Finanziario 2026 è stato approvato dal consigliere comunale ed assessore all’Urbanistica Enrico Salvatori (anche lui Fratelli d’Italia), dal consigliere di maggioranza Mario Cecchetti (anche lui FdI), dalla consigliera di maggioranza Simona Lucci (Forza Italia), dal consigliere Antonio Salvatori, in qualità di presidente pro tempore del Consiglio comunale, e dalla consigliera comunale Cinzia Cara (pure lei di Fratelli d’Italia), ex assessora all’Ambiente, Protezione civile e Personale allontanata dal sindaco a giugno 2024.

Sei presenti su un totale di 13, 12 consiglieri più il sindaco.

I consiglieri comunali Massimo Stazi, Alessandra Danieli e Simone Paoloni

Revocato il punto all’ordine del giorno relativo alla elezione del nuovo Presidente del Consiglio al posto di Massimo Stazi, esponente di Centrosinistra, eletto il 28 giugno 2024 a seguito del rimpasto di giunta deciso dal sindaco Lundini e dimessosi il 2 marzo scorso (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Ieri non si sono presentati in aula i consiglieri di opposizione Amerigo Gubinelli (FdI anche lui), Aldo Valeriani (FdI), Pietro Nicotera (Lega), Celeste Andrea Tozzi.

L’Aula Consiliare “Paolo Salvatori” è stata disertata anche da parte della ex vice sindaca e assessora alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Alessandra Danieli e da parte dell’ ex assessore al Bilancio e al Coordinamento Politiche Pnrr Simone Paoloni, entrambi esponenti di Centrosinistra nella coalizione “civica” che vinse le elezioni nel 2021, entrambi dimissionari dallo scorso 3 marzo.

Alessandra Danieli, Simone Paoloni e Massimo Stazi sono rimasti comunque consiglieri comunali “nell’esclusivo interesse della cittadinanza di Marcellina”.

Nella nota di dimissioni i tre hanno attaccato il sindaco Alessandro Lundini, considerato sempre più lontano dal civismo e vicino a Fratelli d’Italia.