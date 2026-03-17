TIVOLI – Il Comune assume: cercasi laureato in Architettura e Ingegneria

Oggi, martedì 17 marzo, la Città di Tivoli ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di un Funzionario Tecnico, Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni (CLICCA E SCARICA IL BANDO).

Per l’ammissione al concorso pubblico sono richiesti, a pena di esclusione dalla procedura, i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro:

➢ 1.1 Requisiti di ordine generale

a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

b) avere un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

c) idoneità fisica allo specifico impiego afferente il profilo professionale per cui si concorre.

L’Amministrazione si riserva di accertare tale requisito prima dell’assunzione all’impiego;

d) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea si applica solo in quanto compatibile;

e) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

g) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

h) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.



1.2 Requisiti di ordine speciale

Essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati in relazione ai singoli profili professionali:

• Laurea (L), Diploma di laurea (vecchio ordinamento), Laurea Magistrale (LM); Laurea Specialistica (LS) in Architettura (qualsiasi indirizzo) e in Ingegneria (qualsiasi indirizzo) o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

Per i candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio posseduto a quello richiesto dal bando.

I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all’estero sono ammessi a partecipare al concorso con riserva.

La dichiarazione di equipollenza/equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altra procedura concorsuale. L’accertamento della mancanza, anche di uno solo, dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’impiego.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE e IDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale inPA, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione sullo stesso Portale.

Per la partecipazione al concorso il/la candidato/a deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui/lei intestato.

Il termine di scadenza fissato per la presentazione della domanda di partecipazione è di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bando sul Portale del Reclutamento “inPA”.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero risultare in numero superiore a 100.

Tale prova consisterà nella somministrazione ai candidati di quesiti a risposta multipla da risolversi in un tempo predeterminato sulle materie d’esame previste, nonché sulla verifica delle abilità logico-matematiche, numeriche e di ragionamento.