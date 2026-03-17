Grande partecipazione oggi pomeriggio, martedì 17 marzo, all’incontro pubblico coi cittadini organizzato dal “Comitato per il NO al Referendum” di Monterotondo presso la Sala Consiliare di Palazzo Orsini.

In vista del voto di sabato 22 e domenica 23 marzo prossimi, quattro relatori di eccezione hanno spiegato alla platea gremita il significato di separazione delle carriere e doppio Csm previsti dalla proposta di Riforma costituzionale del Governo Meloni.

Al dibattito, moderato dall’assessore Mauro Alessandri, ex sindaco di Monterotondo, è intervenuto a sostegno delle ragioni del NO alla Riforma il Dottor Luigi Pacifici, sostituto procuratore presso il Tribunale di Tivoli e componente della Giunta Esecutiva Sezionale (GES) dell’Associazione Nazionale Magistrati di Roma.

Apprezzati anche gli interventi dell’avvocato Emilio Ricci, vice presidente nazionale dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), l’avvocata Anna Falcone, giurista e aderente al Comitato “Giusto dire NO”, e il professor Giuliano Serges, professore associato di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi Roma Tre.