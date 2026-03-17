GUIDONIA – Case popolari, un alloggio occupato da una mamma con due bambini

Gli abusivi erano stati recentemente allontanati e il Comune ne era rientrato in possesso soltanto grazie all’Ufficiale Giudiziario.

Ma quelle due case popolari hanno subito “fatto gola” a chi è senza un tetto sicuro sulla testa.

Il complesso di case popolari del Comune a largo Trieste 14, a Villalba di Guidonia

Così un appartamento è stato di nuovo occupato, mentre l’altro è stato recuperato dagli agenti della Polizia Locale di Guidonia Montecelio che hanno messo in fuga i malintenzionati di turno.

E’ il bilancio dell’ennesima operazione anti-abusivismo nel complesso di Edilizia Residenziale Pubblica di largo Trieste 14, a Villalba di Guidonia.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, venerdì 13 marzo gli agenti dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria hanno denunciato per occupazione di edificio pubblico una 32enne cittadina nigeriana mamma di due minori e asseritamente in stato di gravidanza.

La donna è stata trovata all’interno di un alloggio al quarto piano della Palazzina numero 2, da qualche settimana tornato nella disponibilità dell’amministrazione comunale, ma di fatto non ancora assegnato: pertanto non sarebbe stato possibile eseguire lo sgombero immediato da parte degli agenti, come previsto dal Decreto Sicurezza.

Nei giorni precedenti alcuni inquilini avevano segnalato alla Polizia Locale movimenti sospetti alla Palazzina 2.

In particolare, martedì mattina 10 marzo gli agenti avevano scoperto che era stata forzata la porta di un alloggio al quinto piano in stato fatiscente.

Per questo la porta era stata chiusa con un lucchetto.

La porta dell’alloggio murata dagli operai del Comune di Guidonia Montecelio

L’indomani un nuovo tentativo di effrazione e a quel punto gli agenti hanno richiesto l’intervento di una squadra di operai del settore Lavori pubblici che ha murato l’accesso alla casa popolare.

Vale la pena ricordare che già lo scorso 15 gennaio nel complesso Erp di largo Trieste 14, a Villalba, gli agenti dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria insieme ai funzionari dell’Ufficio Casa avevano liberato altri due alloggi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).