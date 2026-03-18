TIVOLI – Referendum Giustizia, Camera Penale in piazza per il “SI” alla Riforma

A Tivoli proseguono le iniziative in vista del Referendum sulla Giustizia di sabato 22 e domenica 23 marzo prossimi, quando gli elettori saranno chiamati a decidere su separazione delle carriere e doppio Csm.

Domani, giovedì 19 marzo, per spiegare le ragioni del “Sì” alla Riforma costituzionale scende in campo la Camera Penale di Tivoli, l’associazione formata da Avvocati penalisti che promuove la cultura del diritto penale, tutela i valori del giusto processo, gestisce i rapporti con la magistratura e difende il ruolo dell’avvocatura.

Dalle ore 12 alle ore 18 gli avvocati saranno in piazza Giuseppe Garibaldi (lato edicola) per incontrare i cittadini e per sostenere le ragioni del “Sì”.