Esplosione nel casolare abbandonato: due morti tra le macerie

Tragedia nella notte a Roma, dove il solaio di un casale è crollato a causa di una esplosione causando due vittime.

Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, il fatto è avvenuto in un casolare abbandonato, noto come Casale del Sellaretto, in via delle Capannelle all’interno del parco degli Acquedotti, nel VII municipio Tuscolano.

Verso le 9 di stamattina la sala operativa ha inviato la Squadra di Tuscolano con i Nucleo Cinofili, il Nucleo Usar ed il Nucleo GOS con il Funzionario di Guardia.

I vigili del Fuoco hanno rinvenuto tra le macerie due persone decedute, un uomo ed una donna non ancora identificati.

Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia Scientifica.

Proseguono senza sosta le ricerca di eventuali altre persone e la messa in sicurezza dell’area.

Secondo il quotidiano RomaToday, l’allarme sarebbe scattato alle 2:00 di questa notte quando al 112 è arrivata la segnalazione di un’esplosione e i soccorritori hanno accertato il crollo del solaio del casolare abbandonato.