TIVOLI – Retake in campo per la rigenerazione gli antichi canali irrigui

Plastica, sacchi di immondizia e rifiuti ingombranti,

Versano in queste condizioni gli antichi canali irrigui di via degli Orti, a Villa Adriana, un’area di pregio che fa parte del delicato sistema idraulico della dimora dell’Imperatore e che nel tempo è stata trasformata in una discarica a cielo aperto.

Per reagire a questa situazione il gruppo di cittadinanza attiva Retake Tivoli ha organizzato una nuova iniziativa di riqualificazione aperta a tutta la popolazione.

L’appuntamento è fissato per domani, sabato 21 marzo 2026 alle ore 10:30, in via degli Orti, a Villa Adriana, dove volontarie e volontari saranno impegnati nella pulizia e cura dei canali invasi dai rifiuti. L’obiettivo è rimuovere i materiali accumulati nel tempo, favorire il corretto deflusso delle acque e restituire decoro a un luogo storico troppo a lungo dimenticato.

L’intervento si inserisce nel percorso avviato da Retake Tivoli nelle ultime settimane con diverse azioni di cura degli spazi pubblici, in continuità con l’esperienza di Retake Roma e con la missione nazionale dell’associazione: contrastare il degrado urbano attraverso la partecipazione diretta dei cittadini. Tivoli, città che ospita siti UNESCO come Villa Adriana e Villa d’Este, rappresenta un contesto particolarmente sensibile ai temi della tutela del paesaggio, dell’ambiente e del rispetto dei beni comuni.

«Non vogliamo sostituirci alle istituzioni – dichiara Fabio Amici, responsabile di Retake Tivoli – ma dare un segnale concreto alla città.

Quando una comunità si prende cura dei propri luoghi, quando cittadini, famiglie e volontari si rimboccano le maniche per restituire decoro a uno spazio abbandonato, si crea una responsabilità condivisa che coinvolge tutti, anche le amministrazioni.

La cura dei beni comuni è un gesto semplice ma potente: significa difendere il territorio, proteggere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità.

Con questa iniziativa vogliamo dimostrare che il cambiamento può partire dal basso e che ogni cittadino può essere protagonista nella tutela dei luoghi in cui vive».

L’iniziativa nasce anche dalle segnalazioni di numerosi residenti (preoccupati per lo stato dei canali e per il rischio che l’accumulo di rifiuti possa ostacolare il deflusso dell’acqua, aggravando eventuali criticità in caso di piogge intense) e rappresenta anche un momento di educazione civica diffusa: durante la mattinata saranno raccolte proposte e osservazioni dei residenti sul futuro dell’area, con l’obiettivo di favorire una gestione più attenta e continuativa dei canali irrigui.

Retake Tivoli invita associazioni, comitati di quartiere, famiglie e singoli cittadini a partecipare e a diffondere l’appuntamento, perché il potere dell’esempio resta il primo strumento contro il degrado.

All’evento possono partecipare cittadine e cittadini di tutte le età.

Per prendere parte all’intervento è necessaria l’iscrizione tramite app Retake: shorturl.at/4J4H8

Si consiglia di presentarsi con guanti e abbigliamento comodo; pinze e parte del materiale necessario saranno messi a disposizione dagli organizzatori.

Info: tivoli@retake.org