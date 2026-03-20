GUIDONIA – Si scontrano due moto sulla “48”: Marco muore a 19 anni

Tragico incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 19 marzo, a Guidonia Montecelio.

Il bilancio è di un motociclista morto e un altro ferito.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’incidente è avvenuto verso le ore 21,30 al chilometro 4 della strada provinciale Casal Bianco, meglio nota come “48”, arteria di collegamento tra Guidonia e Settecamini.

Marco C., 19enne romeno da pochi mesi residente a Guidonia Centro, viaggiava in sella ad uno scooter Benelli 300 proveniente da Roma e diretto verso casa.

Per cause in corso di accertamento la moto di Marco C. si è scontrata con la Honda 600 di un 59enne italiano residente a Velletri.

L’impatto è stato devastante.

Il 19enne è stato sbalzato di sella e le sue condizioni sono apparse subito disperate.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Guidonia e dell’Ares 118 di Settecamini: inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, Marco C. è deceduto sul posto.

Il 59enne è stato invece trasportato al policlinico “Umberto I” di Roma in codice rosso per dinamica.

Su disposizione della Procura di Tivoli, la salma di Marco C. è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università Tor Vergata di Roma per l’esame autoptico.

L’incidente stradale è al vaglio della Polizia Stradale di Colleferro per l’esatta ricostruzione della dinamica.