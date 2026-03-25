Effetto PUNCH- la viralità di una storia che parla di noi

A inizio febbraio del 2026, lo zoo di Ichikawa City Zoo, in Giappone, pubblica sul proprio sito la storia di uno dei suoi ospiti più piccoli: Punch.

Il macaco ha una vicenda molto triste alle spalle.

È stato abbandonato dalla madre alla nascita e ora si trova ad affrontare la vita da solo.

Per aiutarlo, i custodi dello zoo decidono di regalargli un peluche di orangotango.

Facendo fatica a integrarsi con gli altri componenti del gruppo, che spesso lo respingono e lo ignorano, Punch trova in quel peluche il suo unico amico.

Inizia a portarlo sempre con sé, dorme con lui, si nasconde tra le sue braccia, tanto da rendere impossibile sostituire il suo pupazzo arancione — ormai consumato — con uno nuovo.

Nel giro di pochi giorni, il video diventa virale e sui social non si parla d’altro.

L’hashtag #HangInTherePunch spopola ovunque.

Mentre su Instagram c’è chi sogna di poterlo incontrare, nella vita reale c’è chi lo va a vedere davvero, e lo zoo inizia a riempirsi di visitatori.

A distanza di settimane, la storia del macaco è ancora in tendenza e continuano a susseguirsi aggiornamenti sulla sua vita all’interno del gruppo.

Qualche giorno fa, uno dei video che lo ritraggono mostra Punch in atteggiamenti affettuosi con un’altra giovane scimmia, Momo-chan.

Presi dall’euforia, alcuni utenti su diversi social hanno interpretato quei comportamenti come l’inizio di una storia d’amore, arrivando persino a definire Momo la sua “fidanzata”.

Ma perché la storia del macaco ci colpisce così tanto?

Non è il primo animale a vivere tutto questo e, probabilmente, non sarà neanche l’ultimo.

Eppure, come fosse un incantesimo, ogni persona resta “sotto l’effetto Punch”.

Forse perché il macaco e il suo orangotango, in maniera del tutto inconsapevole, ci fanno da specchio.

Tutti, almeno una volta nella vita, siamo stati Punch: tutti siamo stati respinti da un gruppo, tutti ci siamo sentiti soli e tutti, a nostra volta, abbiamo sofferto, rifugiandoci nell’unica cosa che, in quel momento, poteva colmare quel vuoto e farci sentire ancora amati.

Immedesimarsi in lui diventa quindi facile e spontaneo.

Ma attenzione: la vera forza di questa storia non sta solo qui, bensì nel messaggio che porta con sé: possiamo farcela da soli, sì, ma lungo la strada potremmo scoprire di non esserlo mai stati davvero.

Perché magari qualcuno, vicino a noi o semplicemente guardando uno schermo, proprio come hanno fatto le migliaia di persone che hanno visto il video di Punch, ci riconosceva un valore reale e apprezzava ciò che siamo: speciali, unici e irripetibili.

La storia di Punch, la sua viralità, parla più di noi che di lui e ci ricorda quanto, soprattutto oggi, il bisogno più profondo dell’essere umano risieda nella speranza di essere visto, capito e accettato.

(Francesca Romana Severini)