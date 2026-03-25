MONTEROTONDO – Incidente sul Terminillo, due alpinisti eretini precipitano nel canale

Sono stati colpiti da un sasso durante l’arrampicata e sono caduti lungo il canale sottostante per circa 500 metri.

Se non ci fosse stata una abbondante neve, probabilmente sarebbe finita tragicamente.

Invece per fortuna nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, sul massiccio del Terminillo due alpini 24enni di Monterotondo sono stati messi in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio.

Secondo un comunicato stampa del CNSAS Lazio, i due alpinisti sono rimasti coinvolti in un incidente in parete lungo la via alpinistica Chiaretti-Pietrostefani.



Durante la progressione, un sasso distaccatosi dalla sommità della via ha colpito entrambi, provocando una caduta lungo il canale sottostante per circa 500 metri, arrestata grazie alla presenza di abbondante neve.



Immediato l’intervento delle squadre di terra del CNSAS Lazio, con il supporto del SAGF e la presenza dei Carabinieri Forestali.

Attivato anche l’elisoccorso, che ha calato sul posto il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS e il medico del 118 per la valutazione e la stabilizzazione degli alpinisti.



Uno dei due, rimasto illeso, è stato accompagnato a valle a piedi dai tecnici del CNSAS. Il secondo, con una frattura a un arto inferiore, è stato recuperato tramite verricello e trasportato all’ospedale Gemelli di Roma.



L’intervento si è concluso intorno alle ore 14:00.