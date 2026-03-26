MARCELLINA – Crisi politica, i nuovi assessori: “Ecco perché sosteniamo il sindaco Alessandro Lundini”

In riferimento all’articolo MARCELLINA – Crisi politica, il sindaco rimpasta ancora la giunta, dai consiglieri e assessori del Comune di Marcellina Enrico Salvatori (Urbanistica, Viabilità, Ambiente, Rapporti con la Regione) e Mario Cecchetti (Lavori pubblici) riceviamo e pubblichiamo:

“Con la ricomposizione della Giunta e le nuove nomine degli assessori, ricade su di noi una responsabilità politica precisa sull’intero versante tecnico-amministrativo del Comune, dall’urbanistica all’ambiente, dalla programmazione del territorio ai lavori pubblici e alla manutenzione.

Enrico Salvatori, assessore all’Urbanistica, Viabilità, Ambiente, Rapporti con la Regione

Il consigliere comunale di maggioranza Mario Cecchetti è il nuovo assessore ai Lavori pubblici

Nella fase finale del mandato, la scelta più seria è andare avanti e portare a termine il lavoro avviato.

Marcellina è cresciuta e fermarsi adesso sarebbe un atto irresponsabile.

Su programmazione del territorio, servizi e opere pubbliche sono già stati avviati percorsi concreti, che ora vanno accompagnati fino in fondo con continuità, serietà e senso delle istituzioni.

Un primo segnale chiaro è arrivato già con la Giunta di martedì 24 febbraio, nella quale è stato approvato l’atto di indirizzo per avviare l’iter finalizzato all’acquisizione dell’area destinata alla nuova scuola primaria.

Un fatto concreto, che indica con chiarezza il metodo che intendiamo seguire.

Ambiente e decoro urbano non sono aspetti secondari, ma rappresentano il primo biglietto da visita del paese. Allo stesso modo, lavori pubblici, finanziamenti e opere non arrivano da soli.

Richiedono lavoro amministrativo, credibilità istituzionale e rapporti seri con gli enti sovracomunali e con la Regione Lazio guidata dal centrodestra.

Non per appartenenza ideologica, ma perché il peso politico conta quando si tratta di ottenere risultati per il Comune.

Le priorità sono chiare: il campo in erba, l’asilo nido, i campetti Cicas, il Prg e il piano dei servizi, l’area per la nuova scuola primaria.

In un piccolo Comune non si può pensare di lasciare tutto alla sola burocrazia.

Servono indirizzo politico, responsabilità e scelte chiare.

Il sindaco di Marcellina Alessandro Lundini

Per questo sosteniamo il sindaco e andiamo avanti.

Non per equilibri interni o giochi di potere, ma per serietà, responsabilità e rispetto del mandato ricevuto dai cittadini”.