MARCELLINA – Crisi politica, i nuovi assessori: “Ecco perché sosteniamo il sindaco Alessandro Lundini”

Politica, Tiburno Quotidiano / 26 Marzo 2026

Comunicato stampa di Enrico Salvatori e Mario Cecchetti: “Serietà, lavoro e risultati. Andiamo avanti per portare a compimento il lavoro avviato”

In riferimento all’articolo MARCELLINA – Crisi politica, il sindaco rimpasta ancora la giunta, dai consiglieri e assessori del Comune di Marcellina Enrico Salvatori (Urbanistica, Viabilità, Ambiente, Rapporti con la Regione) e Mario Cecchetti (Lavori pubblici) riceviamo e pubblichiamo:

 

“Con la ricomposizione della Giunta e le nuove nomine degli assessori, ricade su di noi una responsabilità politica precisa sull’intero versante tecnico-amministrativo del Comune, dall’urbanistica all’ambiente, dalla programmazione del territorio ai lavori pubblici e alla manutenzione.

 

Enrico Salvatori, assessore all’Urbanistica, Viabilità, Ambiente, Rapporti con la Regione

Il consigliere comunale di maggioranza Mario Cecchetti è il nuovo assessore ai Lavori pubblici

 

Nella fase finale del mandato, la scelta più seria è andare avanti e portare a termine il lavoro avviato.

LEGGI ANCHE  GALLICANO NEL LAZIO - Referendum Giustizia, a confronto le ragioni del “Sì” e del “No”

Marcellina è cresciuta e fermarsi adesso sarebbe un atto irresponsabile.

Su programmazione del territorio, servizi e opere pubbliche sono già stati avviati percorsi concreti, che ora vanno accompagnati fino in fondo con continuità, serietà e senso delle istituzioni.

Un primo segnale chiaro è arrivato già con la Giunta di martedì 24 febbraio, nella quale è stato approvato l’atto di indirizzo per avviare l’iter finalizzato all’acquisizione dell’area destinata alla nuova scuola primaria.

Un fatto concreto, che indica con chiarezza il metodo che intendiamo seguire.

Ambiente e decoro urbano non sono aspetti secondari, ma rappresentano il primo biglietto da visita del paese. Allo stesso modo, lavori pubblici, finanziamenti e opere non arrivano da soli.

Richiedono lavoro amministrativo, credibilità istituzionale e rapporti seri con gli enti sovracomunali e con la Regione Lazio guidata dal centrodestra.

LEGGI ANCHE  TIVOLI - "Musica Est", la stagione concertistica parte dalle Scuderie Estensi

Non per appartenenza ideologica, ma perché il peso politico conta quando si tratta di ottenere risultati per il Comune.

Le priorità sono chiare: il campo in erba, l’asilo nido, i campetti Cicas, il Prg e il piano dei servizi, l’area per la nuova scuola primaria.

In un piccolo Comune non si può pensare di lasciare tutto alla sola burocrazia.

Servono indirizzo politico, responsabilità e scelte chiare.

 

Il sindaco di Marcellina Alessandro Lundini

 

Per questo sosteniamo il sindaco e andiamo avanti.

Non per equilibri interni o giochi di potere, ma per serietà, responsabilità e rispetto del mandato ricevuto dai cittadini”.

 

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 