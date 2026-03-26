TIVOLI – Gli alcolisti bevono e urinano in strada: notti da incubo per i residenti

“Desidero segnalare una situazione che da tempo, purtroppo troppo tempo, crea disagio ai residenti di via Pericle Pozzilli, a Tivoli Terme”.

Inizia così l’appello alla Redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv da parte di un abitante nella strada parallela alla via Tiburtina nel quartiere di Borgonovo, dove oramai da anni ogni sera va in scena lo stesso copione.

Bottiglie scolate fino all’ultima goccia di alcol e abbandonate sul ciglio del marciapiede accanto a lattine, pacchetti di sigarette e altri rifiuti, senza contare la puzza di urina sui muri

La segnalazione è di un lettore residente nella stessa strada che già a maggio 2024 aveva pubblicamente richiesto maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine – CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO – e che a ottobre 2025 aveva rinnovato l’sos (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“Ogni sera, la strada rimane in condizioni di forte degrado, con rifiuti abbandonati sul marciapiede ( soprattutto bottiglie) lungo la carreggiata – scrive l’abitante di Borgonovo alla redazione di Tiburno.Tv – Questa situazione non solo compromette il decoro urbano, ma rappresenta anche un potenziale rischio igienico-sanitario per chi vive e transita quotidianamente nella zona.

Ritengo importante portare all’attenzione della comunità e delle autorità competenti questa problematica, nella speranza che si possa avviare un intervento concreto per ripristinare pulizia e rispetto degli spazi comuni.

Ho scritto circa 10/15 email al sindaco ma ad oggi la situazione non è mai cambiata”.