SAMBUCI – Lavori in corso, rubati i semafori mobili

Ladri di semafori mobili a Sambuci.

Lo denuncia pubblicamente sulla pagina Facebook istituzionale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Dario Ronchetti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il furto è stato messo a segno nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo sulla Strada Provinciale 41a Sambuci-Mandela, dove sono in corso lavori commissionati da Città Metropolitana di Roma Capitale a seguito della frana e della caduta di alcuni alberi avvenute il 5 gennaio 2026.

Stando a quanto riferito dal sindaco al quotidiano Tiburno.Tv, fino a mezzanotte i due semafori da cantiere erano presenti, ma ieri mattina non c’erano più.

Per questo il Comune di Sambuci ha informato la cittadinanza del furto raccomanda massima cautela e attenzione nel transito lungo la strada provinciale.