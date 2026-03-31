FONTE NUOVA – Caserma dei carabinieri, la fine dei lavori slitta all’estate 2026

Nelle più rosee aspettative iniziali il taglio del nastro era stato previsto per giugno 2025.

Poi è stato posticipato all’8 marzo 2026.

E’ arrivata Pasqua e i cittadini di Fonte Nuova iniziano a domandarsi quando sarà ultimata la nuova Caserma dell’Arma dei Carabinieri.

“L’ultimazione dei lavori contrattuali è prevista per giugno, massimo luglio 2026 – annuncia al quotidiano on line Tiburno.Tv l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Fonte Nuova Davide Carrarini – Dopodiché verranno espletati gli adempimenti burocratici col Ministero e il Comando Generale dell’Arma per la messa a disposizione del complesso.

Il cantiere non si è mai fermato, ma ha subito rallentamenti nei mesi di gennaio e febbraio a causa dell’allerta meteo.

Si tratta di un lavoro importante, anche dal punto di vista dell’importo, e nel tempo abbiamo avuto la necessità di apportare qualche piccolo aggiustamento per sopravvenute esigenze rappresentateci dal Comando dei Carabinieri”.

Vale la pena ricordare che a costruire la nuova Caserma deii’Arma è la “Edil Moter Srl” di Guidonia Montecelio, azienda fondata dal noto imprenditore guidoniano Mauro Ceci alla quale il 30 aprile 2024 con la determina numero 443 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - era stato aggiudicato l’appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La “Edil Moter Srl” aveva vinto la gara presentando un ribasso pari al 23,293% e aveva garantito l’esecuzione della caserma per un importo pari a 3 milioni 272.067 euro e 66 centesimi con un risparmio d’asta pari ad euro 537.760,45.

Così lunedì 16 settembre 2024 erano iniziati i lavori per la costruzione del presidio dell’Arma, ma il 30 giugno 2025 – a causa di alcune criticità – il Direttore Lavori, l’architetto Massimo Colasanto, aveva trasmesso al Comune di Fonte Nuova la proposta di redazione di perizia di variante in corso d’opera al progetto esecutivo approvato (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Mercoledì scorso 25 marzo con la determina numero 22000022 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata dal dirigente all’Urbanistica Salvatore Ventriglia l’amministrazione comunale ha preso atto della perizia di variante in corso d’opera per ulteriori 374.219 euro e 67 centesimi a favore della “Edil Moter Srl” di Guidonia Montecelio,

“La variante – aveva spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Davide Carrarini in un comunicato del primo ottobre 2025 – è stata approvata per apportare modifiche migliorative complessive tese al miglioramento della funzionalità dell’opera oltre che per risolvere alcuni aspetti tecnico-costruttivi imprevisti emersi in corso di esecuzione dei lavori, il tutto con utilizzo di risorse già disponibili nell’ambito del finanziamento dell’opera, per cui non si è reso necessario impegnare ulteriori somme dal bilancio comunale.

Le opere migliorative riguardano principalmente aspetti impiantistici con incremento delle prestazioni di efficientemente energetico e di implementazione dei sistemi di sicurezza e sorveglianza legati alla peculiare destinazione funzionale dell’edificio (caserma dei carabinieri); alcune modifiche sono state apportate nella fase iniziale del cantiere durante le operazioni di scavo e profilatura del terreno.

Per quanto attiene gli aspetti temporali si precisa che, in forza della variante approvata e delle sospensioni e proroghe disposte dalla direzione dei lavori, l’ultimazione dei lavori contrattuali è prevista per il giorno 8 marzo 2026”.