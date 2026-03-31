GUIDONIA – Lotta alla dispersione scolastica, presentato il progetto “DesTEENazione”

E’ stato presentato stamane, martedì 31 marzo, presso la Sala della Cultura di Guidonia il progetto “DesTEENazione – Desideri in Azione”, iniziativa finanziata nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027 (FSE+ e FESR), promossa da “PAGUS”, il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Distretto 5.2 composto dai Comuni di Guidonia Montecelio (capofila), Palombara Sabina, Marcellina, Sant’Angelo Romano, Moricone, Monteflavio, Nerola, Montelibretti e Montorio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Eleonora De Santis, Simona Lucci, Franca d’Alessio e Eddy Sarnacchiaro

Erano presenti gli assistenti sociali e psicologi del Distretto sanitario della Asl Roma 5.2, oltre a dirigenti scolastici del territorio e amministratori pubblici dei Comuni aderenti al progetto, tra cui l’avvocata Eleonora De Santis, in qualità di consigliera delegata per le Politiche sociali di Sant’Angelo Romano, la vicesindaca e assessora alle Politiche sociali di Marcellina Simona Lucci, l’assessore alle Politiche Sociali di Palombara Sabina Eddy Sarnacchiaro e Franca d’Alessio, assessora alle Politiche sociali di Montelibretti.

Presente anche il Presidente dell’Osservatorio dell’Infanzia di Guidonia Montecelio Simone Saccucci.

Il progetto è una sperimentazione nazionale finalizzata alla creazione di spazi multifunzionali dedicati agli adolescenti, con l’obiettivo di promuovere inclusione sociale, partecipazione attiva, contrasto alla dispersione scolastica, sviluppo delle competenze relazionali ed emotive e supporto educativo e psicologico.

Attraverso un approccio integrato tra enti pubblici, scuole e Terzo Settore, il progetto mira a costruire una comunità educante capace di rispondere in modo efficace ai bisogni delle nuove generazioni.

Le attività previste includono laboratori, educativa di strada, supporto alle famiglie, orientamento formativo e tirocini di inclusione, all’interno di spazi dedicati ai giovani del territorio.

La sede operativa del progetto “DesTEENazione – Desideri in Azione” sarà allestita in un locale di via Tiburtina a Villalba di Guidonia.

Per informazioni: desteenazioneguidonia@gmail.com