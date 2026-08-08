GUIDONIA – Setteville Nord brucia: un’auto e il giardino di una casa divorati dalle fiamme

Quasi 40 ettari di vegetazione in fiamme, un’auto distrutta e un albero di un’abitazione privata divorato dal fuoco.

Sopra e sotto, le immagini dell’incendio

E’ il primo bilancio del devastante incendio divampato intorno alle 18 di oggi pomeriggio, sabato 8 agosto, nella zona di Setteville Nord, quartiere residenziale di Guidonia Montecelio al confine con Settecamini di Roma (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Alle ore 23 il rogo è stato domato, ma sono ancora in corso le operazioni di bonifica da parte dei vigili del fuoco e dei volontari di Protezione civile delle associazioni “NVG-Nucleo Volontari Guidonia” e “VVAA-Volontari Valle Aniene Associati”.

L’intervento è concentrato sugli alberi avvolti dalle fiamme in un’area di vegetazione di circa 40 ettari, completamente distrutta dall’incendio, oltre ad alcuni alberi presenti nei giardini delle abitazioni lambite dal fuoco nell’area compresa tra via Vivaro, via Arcinazzo e via Capoterra.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, le fiamme hanno avvolto e distrutto un’auto in sosta in via Rocca Canterano e un albero nel giardino di un villino ubicato nella stessa strada.

Standi osempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, le fiamme si sono rapidamente propagate, creando forte apprensione tra i residenti.

Il fronte del rogo si è avvicinato alle abitazioni e provvidenziale è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco e di numerose squadre di volontariato di Protezione Civile arrivate anche dai comuni vicini.

Si è reso necessario anche l’intervento di un elicottero della Protezione Civile Regionale, impegnato nelle attività di contrasto al rogo. Fondamentali anche le diverse autoambulanze , a supporto del dispositivo di emergenza.

Sui gruppi Facebook della zona di Setteville Nord e Marco Simone più di qualche utente giura di aver avvistato nei campi interessati dalle fiamme un gruppo di ragazzini nelle fasi immediatamente precedenti e successive al rogo.