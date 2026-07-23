TIVOLI – Piazza Rivarola chiusa 24 ore per lavori 

Lunedì prossimo 27 luglio sarà chiusa al transito per 24 ore piazza Rivarola a Tivoli.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 216 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, mercoledì 22 luglio, dal Comandante della Polizia Locale Eleonora Giusti.

Il provvedimento è stato adottato su richiesta del Settore Lavori pubblici per consentire alla ditta “Mario Cipriani Srl” di Castel Madama di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria di una caditoia che interesserà la totalità della sede stradale.

Durante un sopralluogo congiunto è stato preso atto della conformazione della strada in ordine alla larghezza e accertata l’impossibilità di operare senza la chiusura totale del traffico: soltanto così sarà possibile svolgere i lavori a regola d’arte e garantire la sicurezza sia per gli operatori che per i veicoli in transito.

L’ordinanza prevede la temporanea modifica dell’attuale regolamentazione stradale dalle ore 08.00 di lunedì 27 Luglio alle ore 08.00 di martedì 28 Luglio 2026 nella seguente zona;

· PIAZZA RIVAROLA DAL CIVICO 8 IN DIREZIONE VIA SAN VALERIO

· VIA SAN VALERIO DALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA RIVAROLA FINO A VIA SAN PAOLO

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, ECCETTO MEZZI D’OPERA DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI E I MEZZI DI SOCCORSO E FORZE DI POLIZIA IN SERVIZIO DI EMERGENZA;

· VIA DELLA SIBILLA INTERSEZIONE PIAZZA RIVAROLA OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA DIREZIONE PONTE GREGORIANO;

· PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA DEI SOSII OBBLIGO DI PROSEGUIRE VERSO VIA PONTE GREGORIANO CON DIVIETO DI SVOLTA A SINISTRA IN DIREZIONE PIAZZA RIVAROLA.