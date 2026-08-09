TIVOLI – Parco Begozzi, il nodo è la gestione

In riferimento all’articolo sul comunicato stampa del presidente di Rifondazione Comunista , Massimiliano Rossini (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ) Dal gruppo consiliare di Tivoli “Una Nuova Storia” riceviamo e pubblichiamo:

“Da anni seguiamo l’evoluzione – o meglio, l’involuzione – di Parco Begozzi.

Ci siamo battuti contro il progetto dell’amministrazione precedente perché quel parco non venisse snaturato. Era un luogo semplice, ma rappresentava un cuore pulsante per Villa Adriana: uno spazio vissuto ogni giorno da famiglie, bambini, ragazzi e da tutta la comunità.Oggi, purtroppo, quella vicenda si conclude nel peggiore dei modi.

L’Amministrazione Innocenzi, completati finalmente i lavori, ha inaugurato il parco ben otto mesi fa tra fotografie e proclami e oggi ne decreta la chiusura fino a data da destinarsi, senza alcuna comunicazione preventiva ai cittadini e al Comitato di Quartiere.Il problema non è il parco.Il problema è la totale incapacità dell’Amministrazione di gestire Parco Begozzi, così come gran parte del verde pubblico della città.Questo epilogo era evitabile. Sarebbe bastato mettere in campo azioni semplici e concrete: prevedere orari di apertura e chiusura, attivare il sistema di videosorveglianza già installato e pagato dai cittadini e aprire un confronto con il Comitato di Quartiere per costruire una collaborazione nella gestione e nella tutela dell’area, prevenendo o almeno limitando gli atti vandalici dietro i quali, con ogni probabilità, oggi l’Amministrazione cercherà di nascondere le proprie responsabilità.I danni sono reali, ma sono anche la conseguenza della totale assenza delle istituzioni. E la risposta non può essere continuare a mortificare un intero quartiere con abbandono, catene e lucchetti.

La nostra mozione, depositata due mesi fa, è ancora ferma nei cassetti della maggioranza.

Piena solidarietà al Comitato di Quartiere e a tutti i cittadini che, da quasi tre anni, vengono ignorati, mortificati e mai realmente coinvolti nelle scelte che riguardano il loro quartiere.Continuiamo a ripeterlo: amministrare non significa tagliare un nastro, ma assumersi la responsabilità di ciò che si inaugura e farlo vivere ogni giorno.

Ancora una volta siamo di fronte all’ennesima certificazione del fallimento amministrativo della Giunta Innocenzi”.