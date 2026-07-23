TIVOLI – “Rosmini”, il Tar annulla l’affidamento diretto del servizio di Consulente del Lavoro

Da una parte una professionista che da anni lavora con la società.

Dall’altra, un’altra professionista di chiara fama.

In mezzo, la “Tivoli Forma Srl”, società in house providing del Comune di Tivoli che all’esito di un avviso pubblico affida l’incarico alla seconda consulente senza però la preventiva verifica dei requisiti.

Il caso emerge dalla sentenza numero 13380 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – pubblicata ieri, mercoledì 22 luglio, dalla Sezione Seconda Bis del Tar del Lazio.

I giudici amministrativi hanno infatti accolto la domanda caducatoria formulata dall’avvocato Germano Scarafiocca, legale di fiducia della 43enne Sara Colia, nota e stimata Consulente del Lavoro di Tivoli, e annullato l’affidamento del servizio di Consulente del Lavoro per 2 anni con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno disposto da “Tivoli Forma S.r.l.” nei confronti della 57enne Maria Nicolai, anche lei nota e stimata Consulente del Lavoro di Tivoli.

Con la sentenza viene così annullato il verbale numero 120 – CLICCA E LEGGI IL VERBALE– firmato il 9 gennaio 2026 dall’allora Amministratore Unico Laura Maria Giovannelli e la determina di aggiudicazione ivi contenuta, che ha identificato Maria Nicolai quale affidatario della procedura preselettiva indetta il 25 novembre 2025 con avviso pubblico – CLICCA E LEGGI L’AVVISO PUBBLICO – di manifestazione di interesse.

Dal verdetto del Tar emerge che l’affidamento diretto, pur non dando origine a una procedura comparativa, impone all’Amministrazione di motivare le ragioni dell’individuazione di un determinato soggetto affidatario, nonché di verificare, preventivamente rispetto alla stipula del contratto, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dall’avviso pubblico, in particolare i requisiti di carattere generale e quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale.

“… Tivoli Forma S.r.l. – si legge nella sentenza – non ha provveduto alla preventiva verifica dei requisiti della destinataria, con conseguente illegittimità dell’affidamento per cui è causa.

… fermo e impregiudicato il successivo riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione”.

Stando al sito “Tivoli Forma S.r.l.” , la società in house del Comune di Tivoli aveva già affidato alla Dottoressa Sara Colia il servizio biennale di Consulente del Lavoro l’11 febbraio 2021 fino al 31 dicembre 2023.

Anche per questo la professionista aveva presentato domanda di risarcimento del danno, che nella sentenza di ieri è stata respinta dal Tribunale Amministrativo Regionale.

Nel giudizio davanti al Tar si sono costituiti l’avvocato Vittorio Spada in rappresentanza “Tivoli Forma S.r.l.” e gli avvocati Franco Coccoli e Francesco Coronidi per la Dottoressa Maria Nicolai.