MORICONE – “Luoghi e Genti della Sabina”: omaggio all’artista Ludovico Prosseda

Domenica 30 agosto – mattina, pomeriggio e sera – a Moricone si terrà “Luoghi e Genti della Sabina”, manifestazione storico-rievocativa locale promossa dall’Università Agraria di Moricone con il patrocinio del Parco Naturale Regionale di Monti Lucretili e della IX Comunità Montana del Lazio.

L’evento si tiene in occasione della presentazione a cura del Professor Sergio Leondi del volume e della ristampa, alla vigilia del bicentenario, della “Carta storico-geografica della Sabina” del 1827 del pittore e incisore Ludovico Prosseda, gloria e cantore immortale della Terra Sabina.

Due eventi da non perdere, che rimarranno nella storia, della Sabina e non solo: la ristampa, in grande formato, di una straordinaria carta geografica, edita due secoli orsono e da allora mai più pubblicata, a cui si aggiunge l’apertura con visita guidata – la prima in assoluto, mai avvenuta prima – di Villa Aureli, una magnifica dimora del Settecento ubicata in via Stanislao Aureli, casa natale dell’artista che quella mappa realizzò, impreziosendo diverse stanze dello storico edificio con splendidi dipinti murali tuttora esistenti, opere che finora solo una cerchia ristrettissima di persone ha avuto la fortuna di ammirare.

Durante la giornata si susseguiranno una serie di iniziative dedicate alla riscoperta e valorizzazione del pittore e incisore Ludovico Prosseda, nato proprio a Moricone nel 1780, e qui spentosi nel 1860, il maggior “cantore” e illustratore della regione Sabina (nel giardino della Villa saranno esposti in mostra dipinti e incisioni prossedani).

L’occasione è data dalla presentazione in serata, nel salone d’onore del Palazzo Baronale Savelli (al Castello, antistante la Villa) di due volumi incentrati proprio sulla figura e l’attività del Prosseda, scritti dal Professor Sergio Leondi, docente, storico e scrittore, apprezzato autore di oltre 60 libri.

Il primo volume, riccamente illustrato, come necessario corollario della “Carta geografica”, nella quale vengono rappresentate oltre mille località della Sabina, e a più largo raggio del Lazio intero.

Il secondo volume a mo’ di catalogo della collezione di disegni e olî posseduti da un suo discendente, con ampia biografia dell’artista Ludovico Prosseda.

A vivacizzare gli eventi, la presenza e sfilata con costumi tradizionali di “figuranti sabini” – donne uomini bambini – a cura del Centro Anziani di Moricone.

E inoltre: la degustazione di miele e olio DOP sabino, con produttori locali fieri di portare il cognome Prosseda, finendo “in dolcezza” con le speciali prelibatezze del Museo del Cioccolato del Comune di Norma in provincia di Latina, patria d’origine della famiglia del pittore-incisore, museo fondato e diretto da suoi discendenti.

In chiusura della manifestazione, prima di un piacevole rinfresco, il Prof. Sergio Leondi e l’Università Agraria di Moricone omaggeranno gli intervenuti con la distribuzione della Carta e dell’annesso “quaderno”.