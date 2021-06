A San Polo dei Cavalieri, chiusa positivamente la conferenza dei servizi

In data 28 Giugno 2021 l’Ufficio Tecnico Comunale di San Polo dei Cavalieri ha ufficialmente chiuso, con esito favorevole, la Conferenza dei Servizi Decisoria relativa all’isola ecologica. Entra così nel vivo, nel rispetto della tabella di marcia stabilita dalla Regione Lazio (uno degli enti finanziatori), la procedura per la realizzazione di un’opera molto attesa dalla comunità locale. “I lavori per la realizzazione dell’ecocentro sono il tassello finale di un decennio che ci ha visto inaugurare parcheggi, palestra, parchi ed una lunga serie di opere pubbliche piccole e grandi “ ha dichiarato il Sindaco Paolo Salvatori. Il termine dei lavori, per la parte finanziata dalla Regione Lazio, è fissato al 21 Dicembre di quest’anno.

