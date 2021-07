Temperature record in Canada

Anziani con patologie che vivono il caldo insopportabile come un mutamento talmente grave da non riuscire a mantenere condizioni di vita. Sta succedendo in Canada. La notizia è stata riportata dalla Bbc. Ma le segnalazioni di decessi attribuiti al caldo arrivano a 233, lo afferma il giornale The Globe and Mail. La temperatura è salita a 49,6 gradi a Lytton, ad est di Vancouver di circa 250 chilometri.

È il terzo giorno che il Canada registra questo picco di caldo.

Il caldo asfissiante sta arrivando anche la parte occidentale degli Stati Uniti, infatti gli effetti peggiori del caldo canadese si registrano nella costa del Pacifico.

Da domenica 27 giugno a martedì 29 giugno, Lytton, nella Columbia Britannica, ha battuto il record canadese di alta temperatura di tutti i tempi in tre giorni consecutivi. Il periodo di calore da record è iniziato domenica quando la città ha raggiunto i 116 F (46,6 C). Il record è stato battuto lunedì con un massimo di 118 F (47,8 C) e di nuovo martedì con una temperatura sorprendentemente alta di 121 F (49,6 C). La precedente temperatura record registrata in Canada era di 113 F (45 C) che è stata fissata il 5 luglio 1937, a Midale e Yellow Grass, nel Saskatchewan. Lo rilevano i notiziari locali canadesi.