Settantacinque anni di bikini  

Ha fatto sognare, succede ancora oggi, gli uomini e speriamo ancora per molto tempo. L’oggetto in questione è il bikini, il costume che ogni stagione si “trasforma” seguendo la moda durando ormai da ben 75 anni. Nato il 5 luglio del 1946 è diventato una delle icone del mondo del cinema, appena le più affascianti attrici del globo si sono mostrate con il due pezzi. Attorno la metà del Secolo Breve il bikini nel nostro Paese viene vietato. Ciò accade anche in Spagna, Portogallo sulla costa atlantica della Francia e in diversi stati degli USA. Successivamente, le foto di Brigitte Bardot riprese su una spiaggia di Cannes contribuiscono a ridare “popolarità” al costume.

Condividi l'articolo: