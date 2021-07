Continuano i set del Nord-Est. Recentemente la troupe del regista Gabriele Muccino è arrivata a Bagni di Tivoli per girare alcune scene della serie tv A casa tutti bene. Squadra che vince (in parte) non si cambia, i personaggi infatti saranno gli stessi del film, ma gli attori che li interpreteranno sono diversi. La fiction è la trasposizione dell’omonimo film campione d’incassi nel 2018 e debutterà a dicembre su Sky Serie.

Foto di Davide Floro – gruppo Sei di Bagni di Tivoli Se…