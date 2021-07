Morlupo, tutti in Piazza Diaz per vedere la finale al maxischermo

Domenica 11 luglio 2021, a partire dalle ore 21.00 in Piazza A. Diaz i cittadini di Morlupo si ritroveranno di fronte al maxi schermo per tifare gli Azzurri nella finale Italia-Inghilterra.

Come nei precedenti appuntamenti, sarà possibile cenare in piazza, acquistando cibi e bevande direttamente presso le attività commerciali della zona.

Non sarà invece possibile acquistare per asporto e consumare all’aperto bevande in contenitori di vetro o lattine, in quanto vietato dall’Ordinanza Sindacale 79/2021 al fine di prevenire l’abbandono di bottiglie e lattine sulla pubblica via.