La Rocca Colonna è su Facebook

Da ieri è online la pagina Facebook @roccacolonna interamente dedicata al Palazzo Ducale “Rocca Colonna”, nata per comunicare le iniziative e pubblicare contenuti: un’opportunità per tenere aggiornati i cittadini su tutte le news e le iniziative in programma.

La pagina sarà uno spazio digitale per riunire in una community le persone appassionate all’arte e alla cultura, dove poter discutere e confrontarsi. Un’opportunità per avere un canale diretto di comunicazione in cui richiedere informazioni e proporre i propri suggerimenti ed accogliere le vostre richieste.

Per tutte le informazioni e prenotazioni è possibile contattare il servizio WhatsApp 393663400550, la mail roccacolonna@comune.castelnuovodiporto.rm.it, o presso l'Info Point in Piazza Vittorio Veneto 12 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00