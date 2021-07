Tivoli, scarica rifiuti per strada, caccia allo ”zozzone” del furgone bianco

Al lavoro i carabinieri forestali di Guidonia e gli ispettori ambientali della Congeav

Caccia aperta allo ”zozzone” che con un furgone bianco scarica rifiuti davanti al cassone degli abiti usati, di via Tommaso Neri a Tivoli Terme, e poi si allontana senza fretta. Il motivo? Chi guida il furgone, per evitare l’identificazione, copre la targa del mezzo con della cera o forse della lacca. Un accorgimento che impedisce alle telecamere di videosorveglianza fissate sul posto di filmare in maniera nitida gli estremi del furgone.

I carabinieri Forestali di Guidonia e gli ispettori ambientali della Congeav nei giorni scorsi, intanto, hanno individuato e multato 4 persone, tutte residenti fuori dal comune di Tivoli per aver gettato rifiuti sempre di fronte al cassone di abiti usati. Ora gli investigatori stanno cercando il proprietario del furgone bianco.