Vittoria italiana a Wembley, il potere dell’11 luglio

#ItsComingRome

La stampa internazionale osanna il calcio azzurro ed è il New York Times a spingersi oltre la gara sportiva: la vittoria dei nostri ragazzi in Europa è un forte stimolo per la ripartenza del Paese dopo molti mesi di pandemia. Per il prestigioso quotidiano statunitense, l’Italia si è trasformata da giocatore a forza trainante.

Gli scozzesi, mai troppo teneri con i cugini inglesi, ritengono Mancini il novello “Bravehearth”, il condottiero coraggioso che sfidò il Regno Unito.

Il quotidiano sportivo francese L’Equipe ripesca un titolo antico, “Italiani invincibili”.

Oltremanica regna la tristezza più assoluta per un sogno sfumato ai rigori. “Mai così vicini”, titola The Guardian”. Il premier Boris Johnson è furioso, avrebbe sfruttato volentieri la vittoria inglese in un personale trionfo elettorale.

Certo è che i “cento anni di solitudine” dovuti alla Brexit, hanno scatenato l’ironia degli utenti social con una pioggia di meme per prendere in giro i Bianchi e i fan dei Tre Leoni. Sono virali su Twitter gli hashtag #ItsComingRome e #itsnotcominghome che rovesciano i sogni inglesi degli ultimi giorni. Tra le immagini più condivise c’è la semplice bandiera italiana con la didascalia ‘Brexit completed’, un concetto ripetuto su centinaia di profili Twitter e Facebook italiani e non solo. A fare il giro del web è poi l’esultanza composta e il sorriso di Sergio Mattarella, che qualcuno ha associato all’immagine di Sandro Pertini per ricordare “il potere dell’11 luglio”.

Innumerevoli le reazioni per quanto avvenuto fuori e dentro lo stadio di Wembley, dai giocatori inglesi che si sfilano dal collo la medaglia, ai fischi durante l’esecuzione dell’inno di Mameli.

Gli sfottò per la disfatta dei Bianchi non risparmiano ovviamente i reali, il principe William, la principessa Kate e il piccolo George. Impietosa la foto del principino con il volto deluso per la sconfitta, mentre Roberto Mancini diventa “regina” in un fotomontaggio condiviso sui social, con tanto di cappello, l’accessorio più amato dalla regina Elisabetta.

Tra le immagini più divertenti, quella della sovrana accanto alla Sora Lella impegnata in un plateale gesto dell’ombrello mentre il profilo “Le frasi di Osho” usa una foto che ritrae Harry e William insieme con il secondo che accusa il fratello: “A roscio, t’ho visto ieri a Piazza der Popolo cor parruccone tricolore”.

La fantasia italiana non ha limiti e così Gigio Donnarumma diventa santo con tanto di aureola mentre un fotomontaggio trasforma Damiano dei Maneskin nel ct della Nazionale azzurra.