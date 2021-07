Via libera al Pnrr dall’Ecofin, anche per l’Italia

L’Ecofin, il Consiglio di Economia e Finanza dell’Unione Europea, oggi darà il via libera ai Pnrr, piano di ripresa e resilienza, di 12 Paesi tra cui l’Italia, cui dovrebbero arrivare circa 25 miliardi di euro entro l’estate/inizio autunno. Un passo avanti per ricostruire l’economia affossata dal Covid, come ha detto il commissario Ue all’economia Paolo Gentiloni.