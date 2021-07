Covid: record di contagi nel Lazio

471 nuovi malati

Record di contagi nel Lazio: la Regione continua a registrare, per il terzo giorno consecutivo, una crescita costante della curva epidemiologica.

Su oltre 23 mila test, 471 sono i casi rilevati, aumentano i letti occupati negli ospedali (26 degenti assistiti, uno in più rispetto a sabato) e il rapporto tra positivi e tamponi è al 2%, poco più alto della media nazionale che è pari all’1,9%.

In questo momento la Regione intende proteggere le fasce più giovani, le più colpite dalla variante Delta, invitando i ragazzi e le loro famiglie a vaccinarsi. L’assessorato alla Sanità snocciola numeri e si ritiene piuttosto soddisfatto: ad oggi sono oltre 6 milioni le dosi somministrate con il 71% della popolazione adulta che ha ricevuto almeno la prima dose. L’obiettivo di agosto è quello di completare il ciclo vaccinale per il 70% della fascia over 18.