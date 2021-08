Scuola, riaprire o chiudere?

Ovunque nel mondo ci si pone la domanda, a Pechino hanno già deciso per non riaprire pur essendo i casi assai limitati rispetto l’Italia

Pur essendo limitati i casi il primo paese esportatore di Covid ricorre alle estreme misure. Con 98 casi Pechino rinvia apertura delle scuole. La variante Delta in Cina è arrivata in venti città. Le autorità non ci pensano troppo. È chiusura. Nella provincia di Hunan la sospensione è per tutte le attività didattiche, si chiede di evitare gli spostamenti. 55 i contagi interni. In Italia, invece, lunedì 2 agosto si sono attestati 3.190 nuovi casi positivi e 23 decessi. Sempre in Italia il tasso di positività è del 3,8% con 83.223 tamponi.