Sottoscritta convenzione su prodotti e sostanze chimiche

È stata sottoscritta, all’interno della sede di ADM, dal DG Marcello Minenna, e dal Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Giovanni Rezza. La convenzione è finalizzata al rafforzamento dei controlli sulle sostanze chimiche soggette agli obblighi di autorizzazione, registrazione e restrizioni previsti dal Regolamento CE n. 1907/2006 “REACH” e sulle sostanze e miscele soggette agli obblighi di classificazione, etichettatura e imballaggio previsti dal Regolamento CE n. 1272/2008 “CLP”. L’accordo, che prevede anche il supporto dei laboratori ADM, ha come obiettivo il rilevamento di cadmio, nichel e piombo, oltre i limiti consentiti, nella bigiotteria (anche attraverso l’utilizzo dei dispositivi XRF in dotazione presso alcuni uffici periferici dell’Agenzia), amianto nei thermos e copriassi da stiro, coloranti azoici nei prodotti tessili e nelle borse di pelle/cuoio, cromo nelle calzature in pelle/cuoio, cromo nel cemento, diclorobenzene nei deodoranti e negli articoli da bagno, IPA (idrocarburi policiclici aromatici) negli pneumatici rigenerati, cadmio nelle leghe per brasature ed infine ftalati nei prodotti con materiale plastico in PVC.

