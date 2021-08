A Capena operazioni di spegnimento

Sono andate avanti per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell’incendio che ieri pomeriggio ha coinvolto il territorio di Capena e che sembra essere spento grazie al lavoro congiunto di tutte le forze in campo. Questa mattina una squadra ha dato il cambio a quella che ha operato stanotte per continuare l’attività di monitoraggio e per l’eventuale bonifica di piccoli “fumi”. Le attività sono gestite dal Centro Operativo Comunale appositamente aperto dal sindaco di Capena per il coordinamento delle operazioni ed a cui fanno riferimento tutti gli operatori siano essi Vigili del Fuoco che volontari. Con l’abbassamento delle temperature, previsto per questi giorni, si confida in una diminuzione degli interventi.

